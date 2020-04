Passagiers Costa Deliziosa van boord in Spanje

Opvarenden gingen in kleine groepjes van boord en zijn met bussen weggebracht. Ze hadden ruim een maand geen land meer onder de voeten gehad. Een woordvoerder van de rederij zei dat alle Spaanse passagiers inmiddels onderweg naar huis zijn.

De Spaanse autoriteiten zeggen dat ook andere Europeanen de kans hebben gekregen aan land te gaan. Het is onduidelijk of het ook gaat om Nederlanders. De resterende passagiers en circa negenhonderd bemanningsleden gaan naar verwachting van boord in Genua, waar het schip over enkele dagen wordt verwacht.

Januari

De Costa Deliziosa vertrok begin januari uit Venetië voor een reis rond de wereld. In de maanden daarna sloten steeds meer landen hun havens voor cruiseschepen vanwege de coronacrisis. De laatste keer dat opvarenden van boord konden was op 14 maart in Australië.

Aan boord van de Costa Deliziosa zijn geen besmettingen gemeld. Toch kreeg het schip onlangs geen toestemming om zo’n 460 mensen van boord te laten in de Franse havenstad Marseille.

“Ze vertelden ons dat de Franse overheid had voorgesteld dat we hier zouden ontschepen. We zouden dan naar Montpellier worden gebracht”, zei een 70-jarige Fransman in Barcelona. “Het is een opluchting. Het was vanuit Genua veel moeilijker geweest om thuis te komen.”