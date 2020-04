Britse ex-militair in isolatie op onbewoond eiland

Een Britse ex-militair zit vanwege de coronacrisis in isolatie op een onbewoond eiland. Chris Lewis (39) en zijn hond Jet hebben volgens de BBC hun intrek genomen in het enige huisje op Hildasay.

Lewis was bezig met een lange wandeltocht voor het goede doel toen zijn regering een lockdown afkondigde om verspreiding van het virus tegen te gaan. Hij ging vervolgens met een boot naar het eiland, waar verder alleen schapen en vogels wonen.

“Het leek me beter als ik niet op het vasteland was. Ik wilde niet in de weg lopen”, aldus de voormalige militair. Zijn verblijf in een hutje zonder stromend water of elektriciteit bevalt hem verder prima. “Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest.”

Benodigdheden

De Brit kan overleven omdat regelmatig drinkwater en andere benodigdheden worden afgeleverd met een boot. Ook verzamelt hij brandhout en vist hij om aan eten te komen. Hij zorgt wel dat hij altijd een flinke voorraad hondenvoer achter de hand heeft.

De dertiger trok eerder al de aandacht met zijn wandelactie langs de kust. Hij vertrok in 2017 uit zijn woonplaats Swansea en legde 12.000 mijl (bijna 20.000 kilometer) te voet af om geld op te halen voor liefdadigheidsorganisatie SSAFA. Dat leverde al 98.000 pond (ruim 112.000 euro) op.

Lewis zegt dat hij vanwege zijn trektocht feitelijk toch al jaren in isolatie leeft. Wel kijken tienduizenden mensen over zijn schouder mee. Zo’n 40.000 personen volgen zijn tocht via Facebook, waar hij de pagina Chris Walks the UK bijhoudt.