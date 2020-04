Rellen in buitenwijken Parijs over coronamaatregelen

In de noordelijke buitenwijken van Parijs is het afgelopen nacht tot hevige botsingen gekomen tussen politie en bewoners tijdens de handhaving van de strikte lockdownmaatregelen.

Bewoners verbrandden afval, staken auto’s in brand en gooiden vuurwerk naar de politie. Die reageerde met rubberen kogels en traangas in de buitenwijken van Villeneuve-la-Garenne en Aulnay-sous-Bois, zeiden getuigen en de politie maandag.

De spanningen ontstonden al in de vroege uren van zaterdag toen een motorrijder gewond raakte tijdens een politiecontrole in Villeneuve-la-Garenne, waar zich zo’n vijftig boze omstanders verzamelden.

Projectielen

Volgens de politie viel de groep agenten met “projectielen” aan tijdens een bijna twee uur durende clash. De motorrijder werd in het ziekenhuis opgenomen met een gebroken been en moest geopereerd worden nadat hij tegen de open deur van een politieauto was aangereden. Bewoners beweren dat de deur opzettelijk is geopend, zodat hij er tegenaan zou botsen.

Maandagochtend was de rust in Villeneuve-la-Garenne weergekeerd na een weekend van rellen met branden en explosies in de buitenwijken

Verspreid

De problemen hadden zich ook verspreid naar het nabijgelegen Aulnay-sous-Bois, waar de politie zei dat ze “in een hinderlaag gelokt” was door bewoners. In de wijk is veel sociale woningbouw met voornamelijk immigrantenbewoners die beweren dat ze geregeld het slachtoffer zijn van hard politie-optreden.

De politie verrichtte vier arrestaties.