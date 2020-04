Automaten met mondkapjes in Polen

In Polen komen steeds meer automaten met mondkapjes en andere beschermingsmiddelen tegen het coronavirus, zoals wegwerphandschoenen en desinfecteergel. Een bedrijf plaatste al machines in de hoofdstad Warschau en in de stad Krakau.

Het is de bedoeling dat aantal uit te breiden, aldus de Poolse ondernemer. Hij is actief in de automatenbranche, die door de corona-epidemie in een zware crisis is beland.

In het Oost-Europese land is het sinds vorige week verplicht mond en neus te bedekken als je je huis verlaat. Maar deze maandag zijn andere coronaregels wel versoepeld. Zo gaan parken en bossen weer open en mogen er weer meer klanten in winkels.