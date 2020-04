Oostenrijk stuurt wooncontainers naar Griekse vluchtelingenkampen

Oostenrijk heeft 181 containers aangeboden voor huisvesting van vluchtelingen en migranten op de Griekse eilanden. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hadden de Griekse autoriteiten via het EU-systeem voor civiele bescherming gevraagd om onder meer accommodatie, meldt de Europese Commissie. Die betaalt een groot deel van de leveringskosten.

In de overbevolkte kampen op de eilanden verblijven bijna 40.000 asielzoekers. Athene werkt samen met de Europese Commissie aan een noodplan dat moet voorkomen dat zij slachtoffer worden van een uitbraak van het virus.

Een deel van de containers wordt uitgerust met toiletten en douches. Athene heeft andere landen ook gevraagd om medische goederen als rolstoelen en beademings- en röntgenapparatuur.

Zondag richtte een brand grote schade aan in een groot opvangkamp op het eiland Chios waar onlusten waren uitgebroken na de dood van een zieke asielzoeker uit Irak. Zij was volgens het ziekenhuis op het eiland niet besmet met het coronavirus. Tenten, wooncontainers en andere faciliteiten gingen in vlammen op.