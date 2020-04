OM eist in hoger beroep zwaardere straf tegen ‘coronahoester’

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een celstraf van twaalf weken geëist tegen een zogeheten coronahoester. De 28-jarige Bosschenaar Walter K. maakte op 15 maart amok terwijl hij in de rij stond voor een coffeeshop. Die avond werd de sluiting van de horeca aangekondigd in verband met de uitbraak van het coronavirus. Op diverse plekken in het land ontstond een run op coffeeshops.

K. zou mensen in het gezicht hebben gehoest en een agent die hem daarop aansprak hebben bespuugd. Bij dit alles zou hij hebben geroepen dat hij besmet was met het virus. Voor het hof in Den Bosch ontkende K. maandag dat hij heeft gespuugd, maar volgens justitie is daar genoeg bewijs voor. Volgens het OM is K. schuldig aan een poging tot zware mishandeling.

De politierechter veroordeelde K. op 25 maart tot tien weken cel, waarvan twee weken voorwaardelijk. De verdachte tekende hoger beroep aan.

Het OM heeft het hof gevraagd maandag nog uitspraak te doen. Twee weken wachten op een uitspraak kan de samenleving zich onder de huidige omstandigheden niet permitteren, meent de aanklager. Justitie hoopt op een “richtinggevend arrest” van het hof. De rechtbanken hebben inmiddels zestig soortgelijke zaken behandeld, waarvan er vijftien in hoger beroep lopen. Het OM verwacht dat er nog vele zaken zullen volgen.