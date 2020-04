Merkel maakt zich ‘ernstige zorgen’ over discipline Duitse volk

Bondskanselier Angela Merkel maakt zich “ernstige zorgen” over de discipline van de Duitse bevolking op het gebied van virusbestrijding nu het land de maatregelen versoepelt. Dat concludeert persbureau AFP op basis van een rondgang langs een aantal politici.

Merkel heeft maandagochtend via een telefoonconferentie haar christendemocratische partij CDU gewaarschuwd voor losbandigheid die kan ontstaan na het versoepelen van de coronamaatregelen.

In Duitsland mag vanaf maandag bijvoorbeeld een aantal winkels de deuren weer openen. Het gaat om kleinere winkels met een oppervlakte tot 800 vierkante meter. Bezoekers moeten zich wel aan afstandsregels kunnen houden. Grotere winkels en winkels in grote Duitse steden zullen later worden geopend.

Onder controle

Vrijdag liet de Duitse minister van Volksgezondheid, Jens Spahn, optekenen dat de pandemie in Duitsland “weer onder controle was”. Merkel benadrukt echter dat als mensen zich niet houden aan de gemaakte afspraken, zoals 1,5 meter afstand houden en het dragen van mondmaskers, dat de situatie zomaar weer kan verslechteren.

Vorige week verlengde Merkel de lockdown in Duitsland tot en met 3 mei.