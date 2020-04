Exploitanten bouwen proefkermis in Apeldoorn

De proefkermis blijft veertien dagen staan. In die tijd komen deskundigen en keurmeesters langs om te kijken of de uitgedachte maatregelen afdoende zijn en goed werken. “Een oliebollenkraam of een schietsalon coronaproof maken is niet zo moeilijk. Maar hoe doe je dat in het spookhuis of in het reuzenrad? En hoe richt je het kermisterrein zelf zo in dat de verplichte 1,5 meter afstand gewaarborgd is? Dat laten we op de proefkermis in de praktijk zien”, aldus Lubach.

De kermis is niet open voor publiek om groepsvorming te voorkomen.