Potentiële behoefte aan kwart miljoen ouderenwoningen

Een verdere scheefgroei in de woningmarkt dreigt als er geen haast wordt gemaakt met preventieve aanpassingen voor ouderen aan woningen en het bouwen van ouderenwoningen op de juiste plekken, denken economen van Rabobank. Volgens hen is er potentiële behoefte aan 250.000 ouderenwoningen.

Volgens de Rabobank-economen zijn er in 1,2 miljoen huizen preventieve aanpassingen nodig zodat de bewoners er langer zelfstandig kunnen blijven. Dat gebeurt volgens de analisten nog weinig.

Het alternatief is volgens hen dan verhuizen, maar daarvoor ontbreekt het aanbod in de buurt. “Zolang geschikt aanbod op de juiste plekken ontbreekt, verhuizen ouderen niet”, aldus de economen.

Om aan dat aanbod te voldoen, moeten in totaal ongeveer 250.000 ouderenwoningen worden bijgebouwd. Dat is volgens Rabobank ook nodig voor jongere mensen, die moeilijk doorstromen in de huizenmarkt doordat maar weinig ouderen verhuizen.