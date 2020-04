Aantal coronagevallen in Rusland boven de 47.000

Rusland heeft maandag 4268 nieuwe bevestigde gevallen van het coronavirus gemeld. De voorgaande dag waren dat er 6060. Het totale aantal gevallen in Rusland komt daarmee op 47.121.

In de afgelopen 24 uur overleden 44 coronapatiënten, zei het Russische crisiscentrum. Het aantal doden in Rusland komt daarmee op 405.

Miljoenen Russen vierden de afgelopen dagen Orthodox Pasen tijdens de coronapandemie. De Russische patriarch Kirill, die 150 miljoen gelovigen leidt, hield een dienst in de Christus de Verlosserkerk in Moskou zonder bezoekers. De Russische president Vladimir Poetin ging niet zoals gewoonlijk naar een dienst, maar bezocht een kapel in zijn buitenverblijf.