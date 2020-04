Bangladesh sluit dorpen af na massaal bezochte begrafenis

De autoriteiten in Bangladesh hebben ingegrepen nadat tienduizenden mensen naar een begrafenis waren gekomen. Meerdere dorpen zijn afgesloten van de buitenwereld om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

“We hebben alle inwoners van zeven dorpen opdracht gegeven zeker veertien dagen thuis te blijven”, zegt een politiemedewerker in het gebied Brahmanbaria, op zo’n 60 kilometer van hoofdstad Dhaka. “Zo kunnen we zien of iemand het virus heeft opgelopen tijdens de bijeenkomst van zaterdag.”

In het land met ruim 160 miljoen inwoners is tot dusver bij 2456 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het coronavirus. De regering heeft een lockdown afgekondigd, maar die wordt door veel mensen genegeerd.

Dat bleek onder meer tijdens deze begrafenis van een populaire geestelijke. De politie stond machteloos toen onverwachts enorme aantallen mensen arriveerden om afscheid te nemen. Twee hoge politiemensen zijn inmiddels uit hun functie gezet vanwege dat incident.