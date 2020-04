Kleuterscholen in Noorwegen weer open

Noorwegen, dat zegt het nieuwe coronavirus onder controle te hebben, is maandag begonnen met het openen van kleuterscholen en de kinderopvang na een maandlange sluiting.

Heropening is volgens de autoriteiten weer mogelijk omdat kinderen minder getroffen worden door het virus, hoewel sommige ouders hun bedenkingen hadden bij de beslissing.

Noorwegen begint met het geleidelijk opheffen van de lockdown die was ingevoerd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Noren mogen vanaf maandag ook weer naar hun buitenhuisjes.

Maatregelen

De regering kondigde aan dat de basisscholen in het land op 27 april open mogen. Andere maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus blijven nog wel van kracht. De Noren moeten nog zo veel mogelijk thuiswerken. De regering sloot midden maart ook de grenzen voor buitenlanders.

Denemarken versoepelt eveneens de coronamaatregelen. Daar gaan de eerste kleine bedrijven weer open. Het gaat onder meer om kappers, schoonheidssalons en rijscholen. Denemarken was een van de eerste landen in Europa die maatregelen troffen om het virus in te dammen.