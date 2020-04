‘Coronacrisis kan ons reisgedrag blijvend veranderen’

Het KiM becijferde eerder al op basis van economische scenario’s van het Centraal Planbureau (CPB) dat door de coronacrisis het wegverkeer dit jaar met een tiende tot een derde afneemt. Ook uit dit nieuwe onderzoek komt naar voren dat mensen gemiddeld veel minder vaak op pad zijn en kortere afstanden afleggen.

Als mensen toch weg moeten, dan mijden ze het openbaar vervoer. Van de ondervraagden geeft 88 procent de voorkeur aan een individueel vervoermiddel, zoals de auto of fiets. Een op de vijf is van plan ook na de crisis vaker met de fiets of lopend op pad te gaan.