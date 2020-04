Meer dan 10.000 coronagevallen in Japan

Het coronavirus grijpt in Japan steeds verder om zich heen. Inmiddels is bij meer dan 10.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn. Experts waarschuwen dat strengere maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat ziekenhuizen overbelast raken.

De eilandenstaat is met 10.751 besmettingen en 171 sterfgevallen tot dusver minder hard getroffen dan veel Europese landen. De Japanse regering heeft echter ook minder strenge maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan.

Premier Shinzo Abe heeft een landelijke noodtoestand uitgeroepen. Ook vroeg hij zijn landgenoten om hun contacten met andere mensen te beperken. Er reizen in hoofdstad Tokio nu veel minder mensen met het openbaar vervoer dan gebruikelijk.

Toestroom

Japanners hoeven echter niet thuis te blijven en veel winkels en restaurants zijn nog open. Ziekenhuizen hebben ondertussen de handen vol aan de toestroom van nieuwe patiënten. In sommige gevallen zijn ambulances weggestuurd.

In Osaka zag de burgemeester zich genoodzaakt mensen te vragen om regenjassen te doneren voor zorgverleners. Die lopen door tekorten aan beschermende uitrusting nu noodgedwongen rond in vuilniszakken.

“Het systeem staat op veel plaatsen op het punt in te storten”, waarschuwt een viroloog van de universiteit van Kobe. Hij stelt dat zijn land voor een andere aanpak had moeten kiezen toen het virus verder om zich heen greep, maar daar traditioneel niet goed in is. “Want door na te denken over een plan B geef je toe dat plan A kan zijn mislukt.”