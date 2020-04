Google en Facebook moeten gaan betalen voor Australisch nieuws

Minister Josh Frydenberg van Financiën zei maandag dat de onderhandelingen tussen de techbedrijven en de Australische media over een vrijwillige code maar beperkte voortgang heeft geboekt. Reden dat de mededingingsautoriteit in Australië, de ACCC, eind juli met een concept gedragscode komt.

De Australische regering wil de “machtsongelijkheid” tussen de digitale giganten en de traditionele media aanpakken. Frydenberg zegt te beseffen dat het lastig wordt om de bedrijven te verplichten te betalen voor nieuwsinhoud, nadat soortgelijke initiatieven in Frankrijk en Spanje zijn mislukt. Volgens de minister kan het betalingsmodel gebaseerd zijn op de kosten die mediabedrijven hebben gemaakt om de nieuwsberichten te produceren of op de toegevoegde waarde die hun nieuws heeft op de digitale platforms die daarvan gebruikmaken.

Facebook zegt teleurgesteld te zijn over de aankondiging van de Australische regering. Google is bereid mee te blijven denken over de gedragscode. “We hebben geprobeerd constructief samen te werken met de industrie, de ACCC en de regering om een gedragscode te ontwikkelen. We zullen dit blijven doen in het herziene proces dat de regering vandaag heeft opgesteld”, aldus een woordvoerder.