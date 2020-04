Trump: testen is aangelegenheid van de staten

In de VS groeit het conflict tussen Trump en enkele staten. Zowel Democratische als Republikeinse gouverneurs klagen over een gebrek aan testcapaciteit. Deze coronatesten zijn een belangrijke voorwaarde voor het plan van de president om de economie geleidelijk te heropenen.

Het gebrek aan testen was vanaf het begin het grootste probleem, vertelde de Republikeinse gouverneur van Maryland, Larry Hogan, zondag tegen CNN. De capaciteit is nog steeds “lang niet wat die zou moeten zijn”. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence beloofde dat de testcapaciteit wordt uitgebreid.

Onderzoekers van de Harvard universiteit waarschuwen op CNN dat de economie pas open kan gaan als er dagelijks 500.000 Amerikanen getest kunnen worden. De capaciteit zou volgens hen nu landelijk gezien op 150.000 per dag liggen. “Als we het aantal van 500.000 niet op 1 mei behalen, is het moeilijk open te blijven”, zeggen ze. Volgens de onderzoekers moet ook het aantal mensen dat positief test op corona omlaag. Nu ligt dat op 20 procent. De Wereldgezondheidsorganisatie zei eerder dat heropening pas mogelijk is als dat percentage tussen de 3 en 12 procent ligt.