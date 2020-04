Staat legt zich neer bij aansprakelijkheid vliegramp Faro

De Staat accepteert dat zij gedeeltelijk aansprakelijk is voor het leed van de slachtoffers van de vliegramp in Faro. Het kabinet heeft afgezien van hoger beroep.

De overlevenden en nabestaanden die naar de rechter waren gestapt, zijn blij “dat ze dit hoofdstuk nu kunnen afsluiten”, laat hun advocaat Veeru Mewa weten.

De toenmalige overheidsinstantie Raad voor de Luchtvaart heeft te stellige conclusies getrokken over de ramp in 1992, oordeelde de rechter in januari. Nabestaanden zijn daardoor “onjuist dan wel onvolledig” geïnformeerd. De Staat is daarvoor verantwoordelijk en is daarom aansprakelijk voor 20 procent van de schade.

Bij de vliegramp met een DC-10 van luchtvaartmaatschappij Martinair - later opgegaan in KLM - kwamen 56 mensen om het leven. Meer dan honderd inzittenden raakten zwaargewond. In het toestel, dat neerstortte bij de landing, zaten voornamelijk Nederlanders.