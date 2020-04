Landen bereiden zich voor op versoepelen maatregelen

In Duitsland zijn de voorbereidingen om alles in goede banen te leiden in volle gang. In de oostelijke stad Dresden worden 200.000 mondkapjes uitgedeeld, omdat die in de deelstaat Saksen verplicht zijn voor iedereen die met het openbaar vervoer gaat of een winkel in wil. Veel Duitse winkels mogen vanaf maandag weer open, net als bijvoorbeeld dierentuinen.

Scholen worden geleidelijk weer opengesteld, maar onder strenge voorwaarden dat alle regels worden nageleefd. Op universiteiten gaan laboratoria en bibliotheken weer open. Mensen moeten nog wel minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar, ook in winkels, het openbaar vervoer of op school.

België

België versoepelt de maatregelen deels door grote tuincentra en bouwmarkten weer te openen. De meeste winkels blijven echter gesloten. De Belgische regering neemt net als de Nederlandse overheid komende week een beslissing over het aanpassen van de lockdownregels.

Denemarken en Oostenrijk hebben het openbare leven ook weer deels opgestart, daar werd ook eerder een lockdown ingevoerd dan in Duitsland en Nederland. In Denemarken crashte de grootste boekingssite voor kappers kort nadat bekend werd dat kapperszaken maandag weer opengaan.

Israël

Israël heeft vanaf zondag een hoop bedrijven en winkels weer geopend, om de economie weer op gang te helpen. In het land is het aantal geregistreerde besmettingen en doden laag gebleven in vergelijking met andere landen. Daarom wordt het openbare leven langzaam weer hervat. Ouderen en kwetsbare mensen moeten nog wel binnenblijven.

De Amerikaanse staten Vermont en Texas hebben de afgelopen dagen aangekondigd vanaf maandag de lockdown te versoepelen. Daar gaan een aantal bedrijven weer open om de economie weer op gang te helpen. In de VS bepalen de staten zelf over de maatregelen, de zwaar getroffen staten New York en New Jersey blijven nog zeker tot mei in lockdown.

Spanje meldde zaterdag de noodtoestand te verlengen tot 9 mei. Dat is het zwaarst getroffen land in Europa. Ook in Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk blijven de maatregelen nog zeker tot mei van kracht. De Nederlandse premier Mark Rutte maakt dinsdag waarschijnlijk bekend of de maatregelen voor Nederland worden verlengd of aangepast.