‘Stijgende beurskoersen bewijzen succes van crisisaanpak VS’

De opgelopen beurskoersen op Wall Street de laatste tijd bewijzen volgens beleggers het succes van de crisisaanpak in de Verenigde Staten. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens hem zijn de financiële markten slim, briljant zelfs. “En in hun ogen hebben wij het goed gedaan”, zo zei hij.

Van Trump is bekend dat hij de beursgraadmeters graag als barometer van zijn succes gebruikt. De breed samengestelde S&P 500 sloot vrijdag op zijn hoogste stand sinds 10 maart. In de laatste zeven dagen ging de index 8 procent vooruit.

Trump staat erop dat het openbare leven in de VS weer langzaamaan normaliseert, mogelijk ook vanwege de presidentsverkiezingen later dit jaar. De lockdown-maatregelen in het land hebben laten diepe sporen na op de grootste economie van de wereld. Miljoenen Amerikanen raakten hun baan kwijt. Verder is de bedrijvigheid in het land sterk gedaald als gevolg van de crisis.

Volgens een poll van FiveThirtyEight staat 48 procent van de Amerikanen achter de crisisaanpak van Trump, tegen 49 procent die het niet eens is met zijn werkwijze. In de VS zijn honderdduizenden mensen besmet met het virus, dat al tienduizenden Amerikanen het leven kostte.