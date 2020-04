Singapore meldt hoogste aantal coronagevallen in regio

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Singapore steeg zondag met 596 naar 6558. Slechts 25 van die 596 besmette mensen zijn Singaporezen of mensen met een permanente verblijfsvergunning.

De autoriteiten in het staatje maakten zaterdag melding van 942 nieuwe besmettingen, een dagrecord. Het besmettelijke virus lijkt in de metropool vooral om zich in heen te grijpen in overvolle wooncomplexen van arbeidsmigranten.

Singapore heeft inmiddels meer besmettingen gemeld dat het veel grotere Indonesië, waar volgens officiële cijfers 6248 coronagevallen zijn vastgesteld. De Filipijnen hebben melding gemaakt van 6087 besmettingen.