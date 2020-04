Russen ‘hamsteren’ contant geld tijdens coronacrisis

Terwijl consumenten wereldwijd massaal toiletpapier insloegen, lijken Russen de afgelopen weken vooral veel contant geld in huis te hebben gehaald. Sinds begin maart is volgens officiële cijfers ongeveer een biljoen roebel (ruim 12 miljard euro) opgenomen bij bankfilialen en geldautomaten; meer dan in heel 2019.

“Mensen waren bang dat ze tijdens de quarantaine geen gebruik meer konden maken van banken”, zegt een analist in Moskou tegen persbureau Bloomberg. “Ze namen geld op om dezelfde reden dat mensen levensmiddelen hamsteren.”

Russen beperkten zich overigens niet tot het in huis halen van contant geld. Ook de vraag naar houdbare producten als vlees in blik nam medio maart flink toe. In het land is volgens de autoriteiten bij 36.793 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het virus. Meer dan 310 patiënten zijn overleden. Hoofdstad Moskou heeft lockdown afgekondigd om verdere verspreiding te voorkomen.