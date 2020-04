Weer minder dagelijkse doden door coronavirus in Duitsland

Het aantal mensen dat de afgelopen 24 uur in Duitsland is overleden door het coronavirus bedraagt 184. Dat meldde het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, zondagochtend. Zaterdag stierven er 242 en vrijdag 299. Het aantal geregistreerde coronadoden komt in Duitsland nu uit op 4294.

Het aantal geregistreerde besmettingsgevallen staat bijna op 140.000. Van zaterdag op zondag kwamen er 2458 gevallen bij, aldus het RKI. Het totaal staat daarmee op 139.897 gevallen.