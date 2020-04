Duitse minister wil 50 miljard EU-geld voor ontwikkelingslanden

“Duitsland en Europa moeten ook internationaal een onderscheidende bijdrage leveren om de pandemie onder controle te krijgen”, zegt Müller zondag in een aantal Duitse kranten. Het eigen hulppakket van de EU omvat 500 miljard euro, maar is volgens de CSU-politicus alleen naar binnen gericht. “We moeten het beschermende schild ook uitbreiden naar onze aangrenzende regio’s in Afrika en in de crisisarena rond Syrië.”

De minister dringt aan op een uitgebreid steunpakket. “In totaal zou de EU hiervoor 50 miljard euro aan stabilisatieleningen en noodhulp moeten verstrekken.”

Tot dusver heeft Duitsland een miljard euro uit het ontwikkelingsbudget ter beschikking gesteld om de coronacrisis aan te pakken, laboratoriumcapaciteiten op te bouwen en vaccinatiecampagnes en voedselhulp voor te bereiden. “Maar dat is niet voldoende om de vluchtelingenregio’s, de Sahel-crisisregio en andere instortende staten te stabiliseren”, aldus Müller.