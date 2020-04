Rookoverlast in het noorden door natuurbrand in Duitsland

In Drenthe en Groningen kunnen inwoners te maken hebben met rookoverlast. Daarvoor waarschuwt de Meldkamer Noord-Nederland. De rook komt uit Duitsland. Daar is zaterdag een grote brand uitgebroken in een natuurgebied.

Het gaat om het natuurgebied Aschendorfer Moor, vlak bij de grens met Nederland. De Duitse politie meldde in eerste instantie dat het vuur zich verspreidde over zo’n 40.000 vierkante meter, maar zei later dat de brand beperkt is gebleven tot een klein gebied. Omwonenden in het landkreis Emsland werden vanwege de brand geëvacueerd, maar konden in de loop van de avond terug naar huis.

De Meldkamer Noord-Nederland schrijft op Twitter dat de brand door de noordoostenwind in Groningen en Drenthe geroken kan worden. Ze adviseert mensen die er last van hebben ramen en deuren te sluiten.