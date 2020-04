Netanyahu kondigt versoepeling coronamaatregelen Israël aan

Israël gaat de maatregelen om het nieuwe coronavirus tegen te gaan versoepelen. Dat heeft premier Benjamin Netanyahu zaterdag bekendgemaakt. In het land geldt nu nog een lockdown waardoor mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven.

“We hebben erg weinig sterfgevallen en we staan er goed voor. Daardoor is het mogelijk dat we de regels wat aanpassen”, aldus de minister-president. Vanaf zondag worden de maatregelen “verantwoordelijk versoepeld”. Netanyahu: “We gaan de economie weer op gang brengen.”

Ongeveer 30 procent van de Israëliërs mag vanaf zondag weer aan het werk, als ze zich aan strenge hygiënevoorschriften houden. Het gaat onder meer om mensen die in de IT werken. Groepen van tien mensen of minder mogen weer bijeen komen, als ze zich aan alle maatregelen houden en minstens twee meter bij elkaar vandaan blijven.

Mensen van 67 jaar of ouder en mensen met medische problemen mogen nog niet naar buiten. Sporten mag alleen in de nabije omgeving van de woning met maximaal één ander persoon.

In Israël zijn zeker 13.000 mensen besmet met het longvirus en zijn 164 geregistreerde coronadoden.