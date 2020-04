Corona-editie 3FM Serious Request levert meer dan drie ton op

De speciale corona-editie van 3FM Serious Request heeft 307.392 euro opgebracht voor het Rode Kruis. De opbrengst werd zaterdagavond bekendgemaakt na vijf dagen actievoeren waarbij de zender verzoeknummers draaide in ruil voor een donatie aan het Rode Kruis. Aan het einde van de middag stond de tussenstand nog op 243.551 euro.

De hulporganisatie gaat de opbrengst van de benefietactie gebruiken om voedselboxen uit te delen aan mensen die moeilijk rondkomen tijdens de coronacrisis.

Het publiek kon de finaleshow zaterdagavond vanaf 18.00 uur volgen via de website van 3FM, het YouTube-kanaal van de zender en NPO 2 Extra. Er waren optredens te zien van onder anderen DI-RECT, Celeste, Jeangu Macrooy en Mumford & Sons-frontman Marcus Mumford. Dat deden ze vanuit hun huiskamer of in het geval van Jeangu Macrooy vanuit De Kleine Komedie in Amsterdam.

Ook de Britse house-act Disclosure leverde een bijdrage aan de eindshow. Het recent uitgebrachte nummer Tondo van de groep was de meest aangevraagde plaat van de speciale corona-editie van Serious Request. Andere veel aangevraagde nummers waren onder meer Roller Coaster van Danny Vera, Ik **** Je Op Afstand van Zondag met Lubach en MEROL en Soldier On van DI-RECT.