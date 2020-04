Voor het eerst meer coronagevallen in Turkije dan in Iran

Het totale aantal vastgestelde coronabesmettingen in Turkije ligt voor het eerst hoger dan in het zwaar getroffen buurland Iran. De Turkse autoriteiten hebben inmiddels bij 82.329 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het coronavirus.

Het aantal vastgestelde besmettingen in Turkije steeg in een etmaal met 3783. Dat betekent dat het aantal coronagevallen in het land nu nog maar iets lager ligt dan in China, waar het virus voor het eerst opdook.

Het dodental staat in Turkije na het overlijden van nog eens 121 patiënten op 1890, meldt minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca. Ruim 1820 patiënten met het virus zijn hersteld.

In Iran, het zwaarst getroffen land in de regio, is bij 80.868 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het virus. Meer dan 5000 patiënten zijn overleden. Het dagelijkse dodental ligt inmiddels al vijf opeenvolgende dagen onder de 100.