Canadees-Amerikaanse grens maand langer dicht

De grens werd op 20 maart gesloten om verspreiding van het virus tegen te gaan. Alleen essentieel verkeer, zoals goederenvervoer, mag de grens nog over.

“Dit is een belangrijke beslissing. Mensen in beide landen blijven hierdoor veilig”, aldus Trudeau.

De afgelopen weken zijn er duizenden besmettingen en doden bijgekomen in de VS. Het is het zwaarst getroffen land met ruim 720.000 geregistreerde besmettingen en meer dan 37.000 doden. In Canada zijn zeker 32.000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden.