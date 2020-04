‘Tien Afrikaanse landen hebben geen beademingsapparaten’

Veel Afrikaanse landen beschikken niet of nauwelijks over de medische apparatuur die nodig is om ernstig zieke Covid-19-patiënten te behandelen. Openbare ziekenhuizen in 41 van de landen op het continent beschikken samen over zo’n 2000 beademingsapparaten, bericht The New York Times. Tien landen in Afrika zouden er zelfs helemaal geen hebben.

Zuid-Soedan, een land met 11 miljoen inwoners, heeft volgens de krant meer vicepresidenten (5) dan beademingsapparaten (4). In Centraal-Afrikaanse Republiek zijn er drie van die apparaten op vijf miljoen inwoners. Experts zeggen dat niet bij alle landen even duidelijk is hoeveel beademingsapparaten en intensivecarebedden er precies beschikbaar zijn. Tekorten liggen politiek gevoelig.

Een gebrek aan medische apparatuur kan grote gevolgen hebben als het virus op het continent verder om zich heen grijpt. Experts waarschuwen al langer voor de mogelijke impact van een grote uitbraak in landen met zwakke zorgstelsels. Op sommige plaatsen in Afrika ontbreekt het niet alleen aan beademingsapparatuur en beschermende uitrusting als mondkapjes, maar ook aan schoon water en handzeep.

Wereldmarkt

Op het continent worden wel pogingen gedaan meer apparatuur te bemachtigen. Zo probeert onder meer de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten om beademingsapparaten in te kopen. Liberia heeft twintig van die machines besteld, maar het is volgens de regering lastig om op de wereldmarkt rijke landen af te troeven die dezelfde apparatuur willen kopen.

“Zelfs als we een contract hebben gesloten is dat geen garantie dat geleverd gaat worden”, zegt de Liberiaanse minister van Informatie volgens de krant. Hij stelt dat een verkoper nadat al afspraken waren gemaakt plots de prijs verhoogde van 15.000 dollar per beademingsmachine naar 24.000 dollar. In Liberia bevinden zich momenteel voor zover bekend zes van die apparaten, waarvan er een in de Amerikaanse ambassade staat.

Noodkreet

Ook de grote landen in Afrika kampen met tekorten. Nigeria vroeg via Twitter ondernemer Elon Musk om minstens honderd beademingsapparaten te sturen. Die noodkreet is later weer verwijderd. De Chinese zakenmagnaat Jack Ma heeft Afrika ook hulp toegezegd. Hij beloofde zeker 500 beademingsapparaten te zullen sturen.

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen in Afrika precies zijn besmet met het coronavirus. Er wordt vaak maar beperkt getest. Het sturen van beademingsapparaten is op veel plaatsen vermoedelijk ook niet voldoende. Er is ook getraind personeel nodig om de apparaten te bedienen en een stabiele stroomvoorziening om ze draaiende te houden.