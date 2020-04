Werkgever of winkelier mag niet om gebruik corona-app vragen

Werkgevers, winkeliers en anderen mogen straks niet van hun personeel, klanten of bezoekers eisen dat ze de corona-app gebruiken waaraan het kabinet werkt. Zij mogen de app, die waarschuwt als de gebruiker in de buurt van een coronapatiënt is geweest, net zomin verplichten als de overheid dat doet, zegt het ministerie van Volksgezondheid.