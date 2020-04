Veel besmette bemanningsleden ‘corona-vliegdekschip’ VS niet ziek

Het leger liet bijna alle opvarenden van het enorme schip testen vanwege de uitbraak aan boord. Die maakte het noodzakelijk om aan te leggen in Guam. 660 militairen bleken het virus te hebben en 3920 testen kwamen negatief terug. Ook is tot dusver een van de zeelieden overleden aan de gevolgen van Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het virus.

Generaal John Hyten, die deel uitmaakt van de coronataskforce van het Witte Huis, zegt dat de uitbraak op het schip ook een leermoment is. “Het gaat maar om 5000 mensen, maar wel om 5000 mensen die tot een bepaalde demografische groep behoren”, aldus de topmilitair, die er op doelt dat de militairen doorgaans jonger en gezonder zijn dan de gemiddelde Amerikaan.

60 tot 70 procent asymptomatisch

Hyten zegt dat “60 tot 70 procent” van de besmette opvarenden asymptomatisch is. Dat betekent dat zij geen symptomen lijken te hebben. Tot dusver leek onder de bevolking zo’n 20 tot 50 procent van de mensen bij wie een coronabesmetting is vastgesteld asymptomatisch te zijn, aldus de generaal.

Ruim 10 procent van de zeelieden die het virus bleken te hebben, had eind maart nog negatief getest. In alle gevallen kwam binnen de quarantaineperiode van twee weken alsnog aan het licht dat zij besmet waren. “Na een quarantaine van 14 dagen van een losse persoon of kleine groep, gevolgd door een test, kunnen we er veel vertrouwen in hebben dat we een virusvrije bemanning hebben.”