Stormloop op heropende bouwmarkten in België

Doe-het-zelfzaken in België hebben zaterdag te maken met absolute topdrukte. Al vanaf de vroege morgen vormden zich lange rijen met klanten bij de bouwmarkten, die zaterdag sinds weken de deuren weer mochten openen.

Bij de Brico in Wondelgem stonden volgens het Nieuwsblad de eerste klanten al klaar om 07.15 uur. “Drie kwartier voor we openden. We hadden een rij met 50 personen met een kar, daarnaast stond een andere rij te wachten voor een kar”, zegt filiaalmanager Ronald Van Loo.

Bij een Brico-filiaal in Gent was het al niet anders. Tachtig mensen stonden geduldig te wachten toen de zaak openging. De rij stond bijna over heel de lengte van het parkeerterrein. “Wel hield iedereen zich duidelijk aan de regels”, aldus de uitbater. “De mensen hielden hun afstand”.

Overtredingen

Ook tuincentrum Floralux in Dadizele opende zaterdag opnieuw de deuren. De zaak trekt normaal gesproken ook veel mensen uit Noord-Frankrijk, maar die mogen er nu niet zijn. Op verzoek van de burgemeester controleerde de politie buitenlandse voertuigen. Daarbij werden meerdere overtredingen vastgesteld.

De winkels moesten, anders dan in Nederland, op 18 maart allemaal sluiten wegens de algemene lockdown in de strijd tegen het coronavirus.