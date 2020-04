Drietal aangehouden voor witwassen van bijna een miljoen euro

Drie mannen zijn aangehouden in Amsterdam-West op verdenking van het witwassen van bijna een miljoen euro. Agenten arresteerden twee van hen donderdag in een parkeergarage aan de Pontsteiger. In de auto waarin ze zaten, vonden ze een groot geldbedrag. Bij doorzoekingen in twee woningen die daarop volgden werd nog meer contant geld en dure merkkleding aangetroffen. Daarbij is nog een derde verdachte aangehouden.