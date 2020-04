Vooraanstaande leden democratiseringsbeweging Hongkong opgepakt

De politie in Hongkong heeft een tiental prominente leden van de democratiseringsbeweging opgepakt. De oprichter van de krant ‘Apple Daily’, Jimmy Lai, de vooraanstaande advocaat Martin Lee en ook politici en voormalige afgevaardigden als Albert Ho, Lee Cheuk Yan en Yeung Sum zitten volgens lokale media in hechtenis.

De autoriteiten beschuldigen de activisten ervan vorig jaar bijeenkomsten en betogingen te hebben georganiseerd in de autonome Chinese regio Hongkong. Meer dan een half jaar lang demonstreerden mensen voor meer democratie en tegen de groeiende politieke invloed van Peking op Hongkong. Sinds de uitbraak van het coronavirus in januari in China is het echter stil geworden rond de democratiseringsbeweging.

Hongkong geniet een speciale status in China sinds de teruggave van het gebied in 1997 door Groot-Brittannië onder de afspraak “een land twee systemen”. Inwoners van Hongkong hebben meer vrijheden dan mensen elders in de Volksrepubliek, zoals het recht op verzameling en vrije meningsuiting, maar die verworvenheden staan steeds meer onder druk.