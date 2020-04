Meer dan 1250 nieuwe coronagevallen in Californië

De gezondheidsautoriteiten in Calfornië zijn vrijdag onaangenaam verrast door een groot aantal nieuwe coronabesmettingen en 95 sterfgevallen. Het dodental is opgelopen tot boven de duizend.

Er kwamen in de staat aan de Amerikaanse westkust in 24 uur 1253 bewezen infecties bij. Het totaal is daardoor de 29.000 genaderd, terwijl vrijwel iedereen ervan uitging dat de epidemie voorzichtig op zijn retour was.

Ook in New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania en Illinois is het gevreesde longvirus nog lang niet onder controle, evenals in de brandhaard nummer 1 New York. In totaal liep het aantal geregistreerde coronapatiënten in de VS met zo’n 21.500 op tot bijna 700.000. Het aantal geïnfecteerden dat overleed aan Covid-19 nadert de 37.000, onder wie inmiddels meer dan 17.000 New Yorkers.