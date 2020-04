Trump denkt dat dodental in China nog hoger ligt

Zelfs na het hogere dodental dat China vrijdag openbaar maakte, gelooft Trump het land nog niet. China heeft 4632 doden gemeld, 1290 werden vrijdag gemeld na een telfout. “Het is veel hoger dan dat en veel hoger dan het dodental in de Verenigde Staten. Het zit er niet eens in de buurt.” In de Verenigde Staten zijn zeker 35.000 bevestigde doden gevallen.

