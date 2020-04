In Italië bijna 3500 nieuwe coronapatiënten

De dagelijkse sterftecijfers en nieuwe infecties hebben nu al anderhalve week een stabiel karakter. Het huidige plateau is aanzienlijk lager dan de pieken in maart, met rond de 6000 nieuwe gevallen per 24 uur. De neerwaartse tendens is echter minder sterk dan de Italiaanse regering hoopte.

Italië is met 172.434 bevestigde corona-gevallen de nummer 3 in de wereld, achter de Verenigde Staten en Spanje. Een kleine 43.000 patiënten is inmiddels genezen verklaard.