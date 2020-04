Nederlandse IKEA-winkels op 28 april weer open

Woonwinkelreus IKEA is van plan de deuren van zijn Nederlandse winkels op 28 april weer te openen. Wel zal het van huis uit Zweedse bedrijf de nodige veiligheidsmaatregelen nemen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. Zo is maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk welkom in de filialen. Winkelen is daarnaast toegestaan met maximaal twee personen tegelijk.