630 coronapatiënten overleden in New York

Cuomo had iets positiever nieuws over het aantal nieuwe patiënten dat moest worden opgenomen. Dat is met 2000 nog altijd aanzienlijk, maar het lijkt zich te stabiliseren. Er liggen nu 17.316 coronapatiënten in een ziekenhuis, voor de derde dag op rij een teruggang en het geringste aantal sinds 5 april.

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.