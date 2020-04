Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang uiterlijk juli vergoed

Ouders die de kinderopvang gewoon door blijven betalen, krijgen hun eigen bijdrage in de zomer al gecompenseerd. De vergoeding moet in juni, uiterlijk juli worden betaald, laten de ministeries van Sociale Zaken en Financiën weten.

Het ministerie had ouders van jonge kinderen gevraagd de kinderopvang te blijven betalen, ook nu alleen ouders met vitale beroepen hun kinderen naar de opvang mogen brengen. Zo blijven de organisaties overeind en kunnen de kinderen weer terugkeren naar hun vertrouwde plekje op de opvang als deze weer open mag. “Met deze mooie regeling ondersteunen we de kinderopvangsector en houden we deze belangrijke voorziening voor Nederland ook in deze moeilijke tijd op de been,” zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen).

In ieder geval tot en met 28 april moeten de opvangorganisaties hun deuren voor de meeste ouders gesloten houden. Mocht het kabinet besluiten de maatregel te verlengen, dan gaat het om een groter bedrag dat de ouders krijgen. Dan kan het mogelijk ook wat langer duren.

Organisaties

Eerst leek het de “meest begaanbare weg” om die eigen bijdrage te compenseren via de organisaties. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) kondigde eerder deze week aan dat ouders en kinderopvangorganisaties de voorkeur geven aan het rechtstreeks betalen van de compensatie. Dat scheelt administratie voor opvangorganisaties en voorkomt een mogelijke inbreuk op de privacy van ouders.

De Sociale Verzekeringsbank keert het bedrag direct uit aan de 570.000 ouders om wie het gaat. De compensatie wordt berekend op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst op 6 april. Omdat naar deze peildatum gekeken wordt, kan het bedrag hoger of lager zijn dan de daadwerkelijke bijdrage. Bij grote verschillen kunnen ouders een herziening aanvragen.