G7-landen willen lessen trekken uit verspreiding coronavirus

Leiders van de G7-landen hebben gesproken over hoe het coronavirus zich zo heeft kunnen verspreiden en welke lessen daar in de toekomst uit getrokken kunnen worden. Dat zei een woordvoerder van de Britse premier Johnson vrijdag. De VS, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Canada, Japan en Duitsland bespraken de aanpak van het virus donderdag door middel van een videoconferentie.

Ook de eerste uitbraak van het virus, eind vorig jaar in China, is uitvoerig behandeld tijdens het overleg. “Het is duidelijk dat het virus begon in China”, zei de woordvoerder van Johnson. “We zullen samen met onze internationale partners heel zorgvuldig kijken naar moeilijke vraagstukken. Waarom het virus uitbrak, waarom het niet eerder kon worden gestopt en wat er gedaan kan worden om dit in de toekomst te voorkomen”.

Boris Johnson zelf werd ook getroffen door het coronavirus en kwam zelfs op de intensive care te liggen. Zijn plaatsvervanger Dominic Raab gaf donderdag al aan dat bijvoorbeeld de handel met China na de coronacrisis nog niet op de gebruikelijke manier zal gaan.

Schuldenverlichting

De G7-landen, die de grootste economieën ter wereld hebben, zijn het onderling al eens over schuldenverlichting voor de armste landen in de wereld. Die arme landen mogen het aflossen van hun schulden aan andere landen tijdelijk onderbreken.

Wat verder tijdens het overleg is besloten is nog niet bekendgemaakt.