Congo verklaart ebola nog niet overwonnen vanwege nieuwe gevallen

De Democratische Republiek Congo heeft het uitroepen van het einde van de ebola-epidemie uitgesteld, nu er weer sprake is van nieuwe gevallen. Sinds maandag zijn er weer twee nieuwe besmettingen bij gekomen, waardoor het aantal nieuwe besmettingen in een week op vijf staat.

De nieuwe zieken zijn een 43-jarige vrouw en een 28-jarige taxichauffeur die een eerdere patiënt met ebola naar het ziekenhuis heeft gebracht. Hoe de vrouw besmet is geraakt, is nog niet bekend.

In Congo is sinds augustus 2018 sprake van een epidemie. Zeker 2200 mensen zijn sindsdien overleden aan de ziekte. De nieuwste uitbraak is in de stad Beni, in het oosten van het land. Donderdag gingen mensen daar de straat op om te demonstreren tegen hoe de overheid de ziekte probeert tegen te gaan. De demonstranten willen dat tests worden uitgevoerd in betere laboratoria in Goma, de grootste stad in het oosten van het land, en in de hoofdstad Kinshasa. Nu worden alle tests in Beni zelf gedaan.

In het oosten van Congo zijn veel milities actief die strijden om de controle over de vele goud- en cobaltmijnen in dat deel van het land. Aanvallen van deze gewapende groeperingen op VN-kampen en gezondheidsmedewerkers maken het lastig voor de regering en de Wereldgezondheidsorganisatie om ebola goed te kunnen bestrijden. De milities vallen de gezondheidswerkers aan om onrust te creëren.