EU-steun toch mogelijk voor mossel- en oesterkwekers

De Nederlandse mossel- en oesterkwekers komen in aanmerking voor Europese steun in verband met de coronacrisis. Het Europees Parlement stemde vrijdag met grote meerderheid (606 voor, 71 tegen en 14 onthoudingen) voor een aanpassing in EU-wetgeving waardoor de zwaar getroffen sector toch kan worden gecompenseerd voor het verlies aan inkomen.