Dodental door virus in België stijgt boven 5000

Het aantal sterfgevallen in België door het coronavirus of een vermoeden daarvan is naar 5163 gestegen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en het aantal patiënten op de intensivecareafdelingen blijven dalen, maakten de Belgische gezondheidsautoriteiten bekend. “Het virus neemt in kracht af, maar de situatie in de zorgcentra is nog zeer ernstig”, zei viroloog Steven Van Gucht.