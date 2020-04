Ook jazzfestival in Montreux sneuvelt door corona

In de rij internationale evenementen die zijn geschrapt vanwege het coronavirus staat nu ook het befaamde jazzfestival in het Zwitserse Montreux. De organisatie maakte vrijdag bekend dat het jaarlijkse evenement voor het eerst sinds de start in 1967 niet doorgaat vanwege de beperkende maatregelen die van kracht zijn.

Het Montreux Jazz Festival zou in juli plaatsvinden. Onder anderen Lionel Ritchie en Lenny Kravitz zouden dit jaar optreden. Het jazzfestival wordt als een van de belangrijkste in de wereld gezien en door sommigen de “Rolls-Royce onder de festivals” genoemd.