Knops: vooral op Aruba en Sint-Maarten veel besmettingen

Inmiddels is op alle eilanden in het Caribisch gebied het virus aangetroffen, zegt de bewindsman. De medische capaciteiten zijn volgens hem op dit moment voldoende. Er wordt ook gewerkt aan noodpakketten om het bedrijfsleven te helpen.

Er is onder meer extra capaciteit voor de intensive care naar de eilanden gestuurd. Over een week arriveert ook het marineschip Zr. Ms. Karel Doorman in de regio. Aan boord is ook een chirurgisch team en een helikopter voor medische evacuaties.