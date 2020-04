Inhoudelijke behandeling zaak ‘politiemol’ begonnen

Het gerechtshof in Den Bosch is vrijdag begonnen met de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in de strafzaak rond ‘politiemol’ Mark M. Het is de eerste grote strafzaak in Nederland die inhoudelijk wordt behandeld sinds de maatregelen vanwege het coronavirus op 17 maart bij de rechtbanken en gerechtshoven ingingen.

M. kreeg twee jaar geleden een gevangenisstraf van vijf jaar voor het verkopen van politie-informatie aan criminelen, computervredebreuk en witwassen. Vrijdag worden twee zaken behandeld tegen medeverdachten die informatie zouden hebben afgenomen. M. en een vermeende tussenpersoon komen maandag aan bod.

De verdachten zitten zelf niet in de rechtszaal in het Bossche Paleis van Justitie. Eén van hen is via een videoverbinding in de zaal, de ander wil er niet bij zijn. Rechters, advocaten en de advocaat-generaal zijn wel aanwezig. Het hof kampt met geluidsproblemen. De verdachte is moeilijk te verstaan. De voorzitter herhaalt alles wat hij zegt voor de aanwezigen in de zaal.

M. woont momenteel in Oekraïne en zal maandag via beeldbellen aanwezig zijn, meldde zijn advocaat.