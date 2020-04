Mensen met beperking voelen zich veel vaker eenzaam

Mensen met een beperking voelen zich veel vaker eenzaam dan mensen zonder beperking. Een op de drie mensen met een beperking (37 procent) voelt zich wekelijks eenzaam, tegenover 14 procent van de mensen zonder beperking. In totaal 11 procent van de mensen met beperking voelt zich (bijna) dagelijks eenzaam, terwijl dat bij mensen zonder beperking 2 procent is. Dat meldt KRO-NCRV na onderzoek onder bijna 2500 Nederlanders in opdracht van de zogenoemde minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink.

Mensen met een beperking voelen zich vaak een blok aan het been van anderen (33 procent) en zijn bang dat anderen ze zat worden (28 procent). Bovendien voelt ruim een kwart zich niet begrepen, zo blijkt uit het onderzoek.

Brink, die vorig jaar op de officieuze ministerspost in een tv-programma van KRO-NCRV werd benoemd, zegt geschrokken te zijn van de cijfers. “Meedoen in de samenleving is voor deze groep Nederlanders niet vanzelfsprekend. Volgens hem is werk daarbij essentieel. “Zeker als je beseft dat slechts 36 procent van de mensen met een beperking regulier werk heeft, tegenover driekwart van mensen zonder beperking. Mijn grote zorg is dat eenzaamheid onder deze grote groep Nederlanders door de huidige coronacrisis alleen maar zal toenemen. Dat mogen we niet laten gebeuren.”

Brink blijft tot aan de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar in dienst van de omroep om programma’s te maken, waarmee hij aandacht vraagt voor mensen met een beperking.