Duitsland zet belangrijke stap tegen corona

Duitsland heeft een belangrijk doel bereikt in de strijd tegen het coronavirus. Het aantal mensen dat door een besmet persoon wordt aangestoken is tot onder de 1 gezakt, meldde vrijdag het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Volgens Duitse media stak een besmet persoon begin maart in Duitsland gemiddeld drie anderen aan met het virus. Het RKI maakte vrijdag bekend dat dit inmiddels is teruggebracht naar 0,7. Dat betekent dat het aantal nieuwe coronagevallen langzaam terug zal zakken, aldus het instituut.

Het was voor de Duitse autoriteiten van het grootste belang om het zogenoemde reproductiegetal onder de 1 te brengen. Het RKI benadrukt dat niet alleen de besmettingsgraad belangrijk is maar onder andere ook het aantal mensen dat immuun is voor het virus.

Duitsland voerde net als andere landen beperkende maatregelen in om het virus te beteugelen. De bevolking werd opgeroepen zo veel mogelijk thuis te blijven en contacten te vermijden. Verder gingen de scholen dicht en werden grote bijeenkomsten verboden.