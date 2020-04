Geld blijft binnenstromen door loopactie 99-jarige veteraan

Mensen blijven massaal geld doneren aan Tom Moore, de 99-jarige Britse oorlogsveteraan die honderd rondjes in zijn tuin liep om geld op te halen voor zorgpersoneel. De teller staat inmiddels op 17,4 miljoen pond (ongeveer 20 miljoen euro), terwijl de loopactie donderdag al werd voltooid. Met het opgehaalde geld wil Moore verplegers en artsen steunen die zware tijden kennen door het coronavirus.

Aan het eind van de maand wordt de veteraan honderd jaar oud. Om zorgpersoneel een steun in de rug te geven, wilde hij honderd rondjes lopen in zijn tuin die 25 meter lang is. Iedere keer liep hij er tien, ondersteund door een rollator. Moore werd door honderdduizenden donateurs uit de hele wereld geholpen.

Na zijn laatste rondje zei hij dat “voor alle mensen die het moeilijk hebben de zon weer gaat schijnen en de wolken verdwijnen”. Ook gaf hij aan dat “we er uiteindelijk doorheen komen, al kost dat tijd”. De veteraan eindigde zijn wandeling in blazer, inclusief onderscheidingen. Ook bracht hij een groet.

Moore diende tijdens de Tweede Wereldoorlog in India, Birma (nu Myanmar) en op het Indonesische eiland Sumatra.